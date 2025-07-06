الأغذية العالمي: سكان غزة بالكاد يتناولون وجبة واحدة يوميًا

وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي، إن معظم الأسر في مدينة غزة بالكاد يتناولون وجبة واحدة يوميًا، موضحًا أنه لا يزال الشعور بالخوف من المجاعة والحاجة الماسة للغذاء مرتفعًا في غزة.

وحذر الأغذية العالمي من أن الأمن الغذائي في غزة وجميع أنظمة الغذاء على وشك الانهيار، مضيفًا "إحدى أسر غزة أخبرتنا أن الحرارة الشديدة ونقص الغذاء تسببا في فقدان الوعي عند البعض".

وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن الكثير من الناس يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على كيلو واحد من الطحين.

ومن جانبها، أفادت صحة غزة، اليوم الأحد، بأن إجمالي الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الذين وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 751 شهيدًا وأكثر من 4931 مصابًا، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 57 ألفًا و418 شهيدًا و136 ألفًا و261 مصابًا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.