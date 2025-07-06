إصابة جنديين إسرائيليين شمالي قطاع غزة

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جنديين بجروح إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه آلية شمالي قطاع غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وفي سياق منفصل، أعلنت كتائب المجاهدين، هى جناح مسلح حركة المجاهدين الفلسطينية، قصفها قوات العدو الصهيوني بقذائف الهاون في منطقة معن بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2023، كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلًا عن تدمير مئات الآليات العسكرية، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.