وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بتأجيل مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عدة ساعات بسبب خلافات حول قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عضو الكنيست يولي إدلشتاين، أعلن عزمه عرض مسودة قانون التجنيد على عضو الكنيست من حزب شاس أريئيل أتياس. وتعد المسودة، التي تم صياغتها الأسبوع الماضي، أولية فيما يُتوقع تقديم مشروع القانون نفسه خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأشارت إلى أنه رغم التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل اندلاع الحرب مع إيران، إلا أن تأخير عرض القانون يعود إلى "تعديلات" مختلفة يسعى إدلشتاين لإدخالها.

وسيصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي 54 ألف أمر استدعاء وتجنيد إجباري لـ"الحريديم" دفعة واحدة، وفقًا لما قالته القناة 14 العبرية، أمس السبت.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ممثلين عسكريين من جيش الاحتلال سيعقدون اجتماعًا مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بعد ظهر الأحد.

وأوضحت أن هناك جهات تسعى لتأجيج مشاعر الحريديم قبيل طرح قانون التجنيد للتصويت، مشيرة إلى أنه يمكن استيعاب نحو 4800 مجند في الجيش خلال السنة الأولى، وفق تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.