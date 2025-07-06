إعلان

أطباء بلا حدود: 40 ألف شخص ما زالوا مشردين بالضفة الغربية

04:53 م الأحد 06 يوليو 2025

الضفة الغربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن النزوح المطول يتسبب بخسائر بشرية هائلة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن نحو 40 ألف شخص ما زالوا مشردين بعد 5 أشهر من شن إسرائيل عملية "الجدار الحديدي" في شمالي الضفة.

وتسعى إسرائيل لاحتلال الضفة، إذ قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إن "الوقت قد حان لضم الضفة الغربية"، الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين، يوسي داجان.

وأضاف ليفين "أعتقد أن هذه الفترة، بعيدًا عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية، التي يجب ألا نضيعها" في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمة مخيمات ومدن الضفة الغربية واعتقال عشرات الشباب وإجلاء السكان من منازلهم تمهيدًا لهدمها.

...

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضفة الغربية أطباء بلا حدود: مشردين إسرائيل الجدار الحديدي شمالي الضفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر