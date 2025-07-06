أطباء بلا حدود: 40 ألف شخص ما زالوا مشردين بالضفة الغربية

وكالات

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن النزوح المطول يتسبب بخسائر بشرية هائلة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن نحو 40 ألف شخص ما زالوا مشردين بعد 5 أشهر من شن إسرائيل عملية "الجدار الحديدي" في شمالي الضفة.

وتسعى إسرائيل لاحتلال الضفة، إذ قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إن "الوقت قد حان لضم الضفة الغربية"، الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين، يوسي داجان.

وأضاف ليفين "أعتقد أن هذه الفترة، بعيدًا عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية، التي يجب ألا نضيعها" في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمة مخيمات ومدن الضفة الغربية واعتقال عشرات الشباب وإجلاء السكان من منازلهم تمهيدًا لهدمها.

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