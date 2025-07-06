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"يا لها من رزية".. مفتي سلطنة عمان يهاجم الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل

03:48 م الأحد 06 يوليو 2025

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

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وكالات

شنّ مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هجومًا حادًا على الدول التي تسعى إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، واصفًا هذه الخطوة بـ"الرزية" ومشككًا في جدواها، في ظل قناعة واسعة بزوال هذا الكيان.

وقال الخليلي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن من العجيب أن تسعى بعض الدول لتطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني، رغم إدراك الجميع بأن "هذا الكيان زائل"، وأن قادته لا يسعون إلا لإطالة أمد الحرب حفاظًا على وجود هش، في ظل عزوف عام عن البقاء في أرض لا توفر لهم الأمن ولا الاستقرار.

وأضاف مفتي السلطنة متسائلًا: "كيف يتمسك البعض بعلاقة مع كيان زائل وسلطة منتهية؟ ألا يخشون أن يكون التطبيع صفقة خاسرة؟ يا لها من رزية!".

وأشار إلى أن حجم المصيبة يتضح أكثر حين يُمنح هذا الكيان "الهمجي"، على حد تعبيره، مكافأة على جرائمه ضد الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، لافتًا إلى أن التطبيع معه يعني التخلي عن الحقوق والتغاضي عن المجازر.

وختم الخليلي بيانه ببيت شعر معبّر عن حجم الفاجعة، قال فيه: "يُقضى على المرء في أيام محنته.. بأن يرى حسنًا ما ليس بالحسن".

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أحمد بن حمد الخليلي إسرائيل التطبيع سلطنة عمان
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