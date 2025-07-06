إعلان تحريري

· بدء رحلات من "العلمين" إلى جدة والرياض خلال الفترة من 19 يونيو إلى 14 سبتمبر.. بواقع ست رحلات أسبوعيًا

· تنظيم رحلات يومية منتظمة من القاهرة إلى جدة والرياض والمدينة المنورة ونيوم.. والإسكندرية وشرم الشيخ ضمن خريطة التشغيل

تواصل الخطوط السعودية تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع شبكتها الدولية خلال صيف العام الجاري 2025، وخاصة في مصر، حيث تطلق باقة رحلات مباشرة تنطلق من عددٍ من المدن المصرية التي تُعد من أبرز الوجهات على خارطة السياحة العربية.

تأتي هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية "السعودية" الطموحة في تلبية تطلعات ضيوفها، وتقديم تجربة سفر سلسة تربط بين المملكة وأهم العواصم والمدن السياحية في المنطقة، لا سيما داخل مصر، حيث تحظى مصر بمكانة متقدمة ضمن وجهات الخطوط السعودية، لما يجمع البلدين الشقيقين من عمق تاريخي وحضاري وعلاقات قوية على المستويين الرسمي والشعبي.

لأول مرة.. رحلات من "العلمين" إلى جدة والرياض

وفي إضافة نوعية لشبكتها الصيفية، تُطلق الخطوط السعودية لأول مرة رحلات موسمية من مدينة العلمين الجديدة، الوجهة الصاعدة على خارطة السياحة المصرية، إلى جدة والرياض، عبر مطار العلمين الدولي في مدينة الضبعة، بواقع ست رحلات أسبوعيًا، خلال الفترة من 19 يونيو حتى 14 سبتمبر 2025، منها ثلاث رحلات من العلمين إلى جدة، وثلاث رحلات من العلمين إلى الرياض، لتفتح آفاقًا جديدة أمام المسافرين الباحثين عن تجربة صيفية مميزة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

رحلات من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ

وتشمل شبكة الرحلات الجديدة تعزيز الربط الجوي مع العاصمة المصرية، عبر رحلات يومية منتظمة تنطلق من القاهرة إلى جدة، الرياض، المدينة المنورة، ونيوم، بإجمالي عدد رحلات يصل إلى 114 رحلة أسبوعيًا.

كما تشمل التوسعة التشغيلية تسيير رحلات يومية من الإسكندرية، عبر مطار برج العرب الدولي، إلى جدة والرياض، بمعدل 13 رحلة أسبوعيًا، وتصل خلال فترة الطلب العالي إلى 17 رحلة أسبوعيًا. وكذلك تسيير رحلات يومية من شرم الشيخ، الجوهرة السياحية المطلة على البحر الأحمر، إلى جدة والرياض، بواقع 9 رحلات أسبوعيًا، وتصل خلال فترة الطلب العالي إلى 14 رحلة.

واستهدافًا لتقديم تجربة سفر مميزة وفاخرة، توفر "السعودية" عبر صالات الفرسان بمطار القاهرة الدولي والتي تعتبر الأولى من نوعها خارج المملكة؛ مرافق عصرية وخدمات متطورة، بدءاً من منطقة الانتظار الراقية، وتجربة الطعام المتميزة المتنوعة بين الأطباق المحلية والدولية، إلى جانب إتاحة مساحات أعمال مجهزة بمكاتب خاصة وخدمات للإنترنت وشاشات تلفاز، فضلاً عن تخصيص غرف للراحة والاسترخاء وقضاء الأوقات العائلية وأماكن للصلاة وركن للأطفال يحتوي على ألعاب وأنشطة ترفيهية، مما يُضفي لمسة من العناية والاهتمام بتجربة السفر العائلية.

ويعكس هذا التوسع والتطور، حرص الخطوط السعودية على تقديم خيارات سفر متنوعة مدعومة بأفضل الخدمات، لربط المملكة بأهم الوجهات في الشرق الأوسط، معززةً بذلك دورها كمحرك رئيسي لحركة السفر والسياحة في المنطقة، وكجسر يربط بين الشعوب والثقافات.