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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفًا و418 شهيدًا

02:17 م الأحد 06 يوليه 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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وكالات

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفًا و418 شهيدًا و136 ألفًا و261 مصابًا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحة غزة، إن حصيلة ضحايا استئناف العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي ارتفع إلى 6860 شهيدًا و24 ألفًا و220 مصابًا.

وذكرت أن إجمالي الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الذين وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 751 شهيدًا وأكثر من 4931 مصابًا.

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