عواصف وفيضانات تضرب شمال إيطاليا وإغلاق للحدائق في ميلانو

(وكالات)

تشهد عدة مناطق شمال إيطاليا اضطرابات جوية حادة تسببت في أضرار مادية واسعة، وذلك مع استمرار موجة الحر في جنوب البلاد مع بقاء 15 مدينة تحت الإنذار الأحمر.

وتعرضت مناطق في إقليم لومبارديا، من بينها كومو، مونزا وبريانزا، وميلانو، وبيرجامو وكريمونا، لهطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات، كما سجلت فيضانات مماثلة في منطقة فيرتشيلي بإقليم بيمونتي، حيث طالبت السلطات بإعلان حالة الطوارئ. وأفادت السلطات بفيضان نهر "سيفيزو" في بلدة لينتاتي، ما أدى إلى إجلاء عائلتين من منازلهما.

وتم تحويل 13 رحلة جوية كانت متجهة إلى مطار أوريو أل سيريو، منها 9 رحلات إلى مطار بولونيا، و3 إلى مطار مالبينسا، ورحلة واحدة إلى مطار فيرونا.

وأفادت إدارة المطار بأن عملية إعادة تموضع الطائرات جارية حاليًا، مع تسجيل بعض التأخيرات في مواعيد الرحلات، دون إلغاء أي منها حتى الآن.

وفي ميلانو، قررت السلطات إغلاق الحدائق العامة اليوم الأحد، بعد صدور إنذار باللون البرتقالي من مركز رصد المخاطر الطبيعية في إقليم لومبارديا، نتيجة لتوقعات بعواصف رعدية مصحوبة برياح قوية.

كما تقرر إغلاق المقابر في وقت مبكر تحسبًا لتدهور الأوضاع الجوية. وطالبت البلدية السكان بتجنب التوجه إلى الحدائق المفتوحة، حرصًا على سلامتهم.

وأصدرت الحماية المدنية في إقليم فينيتو تحذيرًا من المستوى الأصفر يشمل كامل الإقليم، ويسري من صباح الأحد وحتى صباح الاثنين، بسبب موجة من الاضطرابات الجوية القادمة من شمال أوروبا، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى عواصف رعدية وأمطار غزيرة خلال هذه الفترة.

وفي ترينتينو، أعلنت السلطات المحلية تحذيرًا مماثلًا من الدرجة الصفراء اعتبارًا من ظهر السبت 5 يوليو وحتى صباح الثلاثاء 8 يوليو، بسبب مخاوف من سيول وعواصف شديدة، خاصة في المناطق الشمالية من الإقليم.