حماس: نطالب أمريكا والوسطاء بضمانات حقيقية لوقف إطلاق النار بغزة

وكالات

نقلت قناة "الأقصى" الفضائية عن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جهاد طه، قوله إنه يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية من قِبل الإدارة الأمريكية والوسطاء لسريان وقف إطلاق النار.



وأضاف طه، أن فصائل المقاومة تقوم بدورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المقاومة حق مشروع كفلته القوانين الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني.



ومساء أمس السبت، اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمناقشة رد حماس على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن الاجتماع الذي استمر لنحو 5 ساعات "كان عاصفًا"، وفي أجزاء منه تبادل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير الصراخ.



واندلعت مشادات كلامية حادة داخل المجلس الأمني الإسرائيلي خلال الاجتماع، بعدما اتهم سموتريتش الجيش الإسرائيلي بالفشل في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ما استدعى تدخل نتنياهو شخصيًا لاحتواء الموقف.



وفي أعقاب الاجتماع، قال مكتب نتنياهو إن حركة حماس تسعى لإدخال تغييرات "غير مقبولة" على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، يستمر لمدة 60 يومًا، يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.