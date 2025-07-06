تأشيرة سياحية موحدة لدول الخليج.. موعد الإطلاق وفترة الإقامة

(وكالات)

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، التي تتيح لحامليها التنقل بين الدول الست الأعضاء باستخدام تأشيرة واحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة وتسهيل حركة الزوار بين دول المنطقة.

وقال الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، إن العمل جارٍ على تنفيذ المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن إدارات الجوازات في وزارات الداخلية الخليجية تواصل اجتماعاتها الفنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق التأشيرة.

ومن المنتظر أن تتراوح مدة صلاحية التأشيرة الموحدة بين شهر وثلاثة أشهر، على أن يتمكن الزوار من التقديم للحصول عليها إلكترونيا عبر طلب واحد، في غضون دقائق، دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة لكل دولة، ما يختصر الوقت ويقلّل من التكاليف.

ووفق المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للتأشيرة، يشترط للحصول عليها تقديم جواز سفر ساري المفعول، واستمارة طلب مكتملة، وحجوزات فندقية، إضافة إلى خطة سفر واضحة تتضمن تنقلات الزائر بين الدول الست، إلى جانب تذكرة العودة أو السفر إلى وجهة أخرى.

كما تتضمن الشروط ضرورة وجود تأمين صحي يغطي فترة الإقامة، وكشف حساب بنكي أو ما يثبت القدرة المالية على تغطية نفقات السفر، فضلاً عن إثبات مكان الإقامة داخل الدول التي ينوي الزائر زيارتها.