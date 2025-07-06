إمبراطور وإمبراطورة اليابان يغادران إلى منغوليا

طوكيو - (د ب أ)

غادر إمبراطور اليابان ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، مطار هانيدا في طوكيو اليوم الأحد، على متن طائرة حكومية، في زيارة رسمية تستمر أسبوعا إلى منغوليا، كضيفي دولة.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية بأن ناروهيتو وماساكو سيكونان أول إمبراطور وإمبراطورة حاكمين يزوران منغوليا. وكان الإمبراطور قد قام بزيارة البلاد في عام 2007، عندما كان وليا للعهد.

وقبل مغادرتهما، قدم الإمبراطور والإمبراطورة التحية لولي العهد أكيشينو، وولية العهد الأميرة كيكو، وآخرين كانوا في المطار لتوديعهما.

ومن المقرر أن يحضر الإمبراطور والإمبراطورة بعد غد الثلاثاء، سلسلة من الفعاليات الرسمية، وهي عبارة عن حفل استقبال، واجتماع مع الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ وزوجته، بالإضافة إلى مأدبة عشاء يقيمها الرئيس المنغولي وزوجته.

ومن المقرر أن يحضر الزوجان الإمبراطوريان في يوم الجمعة المقبل، حفل افتتاح "نادام"، وهو أكبر مهرجان في منغوليا، كحدث رسمي.