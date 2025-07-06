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حزب الله: لن نقبل بالتطبيع ومستعدون للدفاع عن لبنان

11:51 ص الأحد 06 يوليه 2025

الأمين العام لحزب الله اللبناني

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وكالات

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن الحزب يواجه العدو الإسرائيلي دفاعًا عن لبنان، مشددًا على استمرار المقاومة "حتى لو اجتمعت الدنيا بأجمعها لثنينا".

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني في تصريحات له، إن هدف الحزب هو إبقاء جذوة المقاومة مستمرة رغم الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن الحزب مستعد للسلم وبناء لبنان، كما هو مستعد للمواجهة والدفاع عن البلد.

وأضاف أنه عندما تتحقق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، سيتم مناقشة الاستراتيجية الدفاعية للبنان، مؤكدًا: "لن نكون جزءًا من شرعنة الاحتلال في لبنان، ولن نقبل بالتطبيع".

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