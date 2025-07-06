الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن جوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن جوريون" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان اليوم: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفتْ مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2".

وأضاف أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في توقف حركة الملاحة وهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ، مؤكدا أن "عملياتهم الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

واستطرد المتحدث بالقول:" مستعدون وجاهزون للتعامل مع أية تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

سبق وأن أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون خلال الأشهر الماضية، بصواريخ "مساندة لغزة"، تسبب بعضها بسقوط خسائر مادية وبشرية.