إعلان

الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن جوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي

11:42 ص الأحد 06 يوليه 2025

مطار بن جوريون الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن جوريون" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان اليوم: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفتْ مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2".

وأضاف أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في توقف حركة الملاحة وهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ، مؤكدا أن "عملياتهم الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

واستطرد المتحدث بالقول:" مستعدون وجاهزون للتعامل مع أية تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

سبق وأن أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون خلال الأشهر الماضية، بصواريخ "مساندة لغزة"، تسبب بعضها بسقوط خسائر مادية وبشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جماعة أنصار الله الحوثية الحوثيون إسرائيل صاروخ باليستي فرط صوتي يحيى سريع مطار بن جوريون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)