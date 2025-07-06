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صحيفة عبرية: عملية "عربات جدعون" مُنيت بفشل ذريع في غزة

11:26 ص الأحد 06 يوليه 2025

صحيفة معاريف الإسرائيلية

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وكالات

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية المعروفة باسم "عربات جدعون" في قطاع غزة "منيت بفشل ذريع"، مشيرة إلى مقتل 34 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلالها، دون تحقيق إنجازات ميدانية تُذكر.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تقف الآن على أعتاب توقيع صفقة مع حركة "حماس"، من شأنها أن تمنح الأخيرة نصرًا إستراتيجيًا وضمانة أمريكية لبقائها لسنوات قادمة، على حد وصفها.

وتابعت الصحيفة: "على إسرائيل أن تعترف بأنها فشلت في السابع من أكتوبر 2023، ونحن الآن ندفع ثمن هذا الفشل".

كما وجّهت "معاريف" انتقادات حادة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، معتبرة أن الاستراتيجية التي اتبعوها في الأشهر الأخيرة بغزة، والتي تنطلق من عقلية "سلاح المدرعات"، لم تحقق نتائج، مشيرًة إلى أن هذه المقاربة اعتمدت على مبدأ "ما لا يُحسم بالقوة، يُحسم بمزيد من القوة"، وهو ما أثبت عدم فعاليته بحسب الصحيفة.

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