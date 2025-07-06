موسكو - (د ب أ)

أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن منصة مجموعة "بريكس"، تجمع ممثلي الاقتصادات الرائدة في العالم وتسهّل إبرام العديد من الاتفاقيات، وهذا التفاعل يكتسب زخما كل عام.

وقال أوريشكين، للصحفيين، على هامش منتدى أعمال مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "تجتمع هنا شركات رائدة بالفعل في الاقتصاد العالمي أو في طريقها إلى الريادة، وبالتالي، تُعقد العديد من الاتفاقيات والاتصالات الصحيحة، وهذا مفيد للغاية، وستكتسب هذه الفعالية زخما متزايدا كل عام"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار أوريشكين إلى أن منصة مجموعة "بريكس" توحّد الآن 3 من الاقتصادات العالمية الرائدة، الصينية والهندية والروسية، للعمل المنهجي الذي يترجم إلى حلول حقيقية".

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة "بريكس" الـ 17 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو الجاري.

وتُعد هذه القمة الـ 17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وإندونيسيا.