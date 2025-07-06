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استشهاد 5 مدنيين في قصف إسرائيلي على غزة

02:49 ص الأحد 06 يوليه 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعدما شنت غارات عنيفة على مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارة جوية استهدفت منزلًا في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي هجوم آخر، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق السكنية والملاجئ المدنية، رغم التحذيرات الدولية، في ظل وضع إنساني متدهور يعاني منه سكان قطاع غزة.

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قصف إسرائيلي طائرات الاحتلال تقصف منزلًا وخيمة خيمة نازحين مصابين
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