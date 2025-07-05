ألمانيا.. حزب البديل يقر مدونة سلوك جديدة للأعضاء في البرلمان

برلين - (د ب أ)



أقرّت الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، في البرلمان الألماني قواعد سلوك خاصة بها، فقد صادق النواب، خلال اجتماع مغلق في برلين، على مدونة سلوك، بحسب ما أكده متحدث باسم الكتلة.



وجاء في الوثيقة، من بين أمور أخرى: "يسعى الأعضاء إلى الظهور بصورة موحدة ومعتدلة في البرلمان، من أجل ضمان قدرة الكتلة على التحرك سياسيًا والحفاظ على مصداقيتها، وتتضمن المدونة أيضا قواعد لمنع الرشوة ومنع تضارب المصالح".



وكان تينو شروبالا الذي يشارك في رئاسة الحزب ورئاسة الكتلة البرلمانية، تحدث عما وصفه بـ تزايد المسؤولية في ظل توسع قاعدة الناخبين للحزب، معلنًا عن نية البديل اعتماد نبرة مختلفة في البرلمان. ويهدف الظهور بمظهر أكثر جدية أيضًا إلى تأكيد طموح الحزب في دخول ائتلافات حاكمة مستقبلًا.



غير أن أليس فايدل التي تمثل العنصر النسائي في رئاسة الحزب استخدمت نبرة شديدة اللهجة على هامش الاجتماع، إذ هاجمت مؤيدي الدعوات إلى حظر حزب البديل، وشبّهت هذه التحركات بفترة الديكتاتورية النازية تحت حكم الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، قائلة إن أول ما فعله هتلر كان حظر الأحزاب وتقييد حرية الصحافة.



وخصّت فايدل بالهجوم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تبنّى في مؤتمره العام يوم الأحد الماضي الدعوة إلى المضي في إجراءات حظر الحزب، وقالت فايدل ساخرة: "كل هذه الأحزاب الخاسرة" في البرلمان تريد بالفعل مناقشة تقديم طلب لحظر حزب البديل "وهذا بالضبط ما شهدناه في عام 1933".



ونشرت الكتلة البرلمانية للبديل هذا المقطع من تصريحات فايدل عبر منصة إكس، وأرفقته بعبارة: "أليس فايدل تسخر من أحزاب الخاسرين"، مع رمز تعبيري ضاحك.

