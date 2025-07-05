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الموساد يغرد بالفارسية بشأن شائعة وفاة المفتي

10:18 م السبت 05 يوليه 2025

آية الله علي خامنئي

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وكالات

نشر الحساب الرسمي لجهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم السبت، تغريدة نفى فيها بشكل قاطع الشائعات التي ترددت مؤخراً حول وفاة المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

وجاء في التغريدة على منصة "إكس" باللغة الفارسية: "ننفي بشكل قاطع الشائعات حول وفاة خامنئي، ونؤكد أنه على قيد الحياة".

وتأتي هذه التغريدة في أعقاب موجة من الشائعات التي انتشرت داخل إيران بشأن الحالة الصحية والعقلية لخامنئي، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وُجهت إليه خلال الحرب مع إسرائيل.

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الموساد الإسرائيلي إيران إسرائيل اللغة الفارسية وفاة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
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