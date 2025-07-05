الموساد يغرد بالفارسية بشأن شائعة وفاة المفتي

وكالات

نشر الحساب الرسمي لجهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم السبت، تغريدة نفى فيها بشكل قاطع الشائعات التي ترددت مؤخراً حول وفاة المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

با قاطعیت شایعات مربوط به مرگ خامنه ای را

تکذیب می کنیم.

مجدداً تأکید می نماییم: او در قید حیات است. — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) July 5, 2025

وجاء في التغريدة على منصة "إكس" باللغة الفارسية: "ننفي بشكل قاطع الشائعات حول وفاة خامنئي، ونؤكد أنه على قيد الحياة".

وتأتي هذه التغريدة في أعقاب موجة من الشائعات التي انتشرت داخل إيران بشأن الحالة الصحية والعقلية لخامنئي، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وُجهت إليه خلال الحرب مع إسرائيل.