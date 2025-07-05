مصرع أربعة ألمان في تحطم طائرة بالنمسا

وكالات



أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم السبت، مصرع أربعة أشخاص يحملون الجنسية الألمانية جراء تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية بالقرب من بلدة كريمل، الواقعة شرق مدينة إنسبروك.



وذكرت الشرطة أن الطائرة أقلعت من منطقة أوبراشليسهايم قرب مدينة ميونخ الألمانية، قبل أن تتحطم بعد ظهر اليوم، دون أن يُعرف في البداية نوع الطائرة أو هويات الضحايا وأعمارهم.



وأكدت الشرطة أن الأحوال الجوية كانت جيدة وقت وقوع الحادث، إلا أن الاصطدام أدى إلى اندلاع حريق في موقع التحطم.



وبحسب فرق الإطفاء، فإن الطائرة سقطت في منطقة وعرة، وامتد الحريق إلى أجزاء من الغابات المجاورة، مما استدعى تدخل فرق الطوارئ من المناطق القريبة للمشاركة في عمليات الإخماد والبحث عن أشخاص محتملين.



وأوضح متحدث باسم جهاز الإطفاء أن "الحريق في الغابة كان محدوداً"، وتمت السيطرة عليه في وقت لاحق.