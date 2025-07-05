إعلام عبري: نتنياهو وجّه بإرسال وفد التفاوض الإسرائيلي إلى قطر

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بإرسال وفد المفاوضات إلى قطر الليلة أو غدا، بعد أن التمس إيجابية في رد حركة حماس.

وعلى الرغم من وجود فجوات كبيرة بين حماس وإسرائيل، يقول مسؤول إسرائيلي رفيع، إن التوصل إلى اتفاق بات ممكنا مشددا على ضرورة عدم إضاعة الفرصة الحالية.

وذكرت المصادر، أن الوسطاء يواصلون التفاوض مع الوفد الإسرائيلي ووفد حركة حماس من أجل إنهاء الحرب وتحديد موعد لبدء المفاوضات، فضلا عن إعلان بدء تطبيق وقف النار ودخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ووفقا لأحد المصادر، فإنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات غير المباشرة فور موافقة حماس وإسرائيل على المقترح، وفقا للتفاهمات التي توصّل إليها الوسطاء، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون المفاوضات بين الطرفين معقدة وتركز بشكل رئيسي على آليات تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن من المتوقع انطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل خلال الأيام المقبلة، وفق تصريحات مسؤولين فلسطينيين لقناة "الشرق".

وأوضح المصدران الفلسطينيان، أن جولة المفاوضات المرتقبة نهدف إلى مناقشة آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة، وفق المقترح الجديد.