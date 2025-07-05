حماس: قدمنا ردا وطنيا موحدا على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أعلنت حركة حماس، اليوم، أنها أجرت سلسلة من الاتصالات الواسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور بشأن الرد على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذها.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الاتصالات شهدت مستوى رفيعًا من التشاور العملي والجدي مع الفصائل الوطنية والإسلامية، وأسفرت عن توافق وطني داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية.

وأكدت "حماس"، أنه عقب الانتهاء من المشاورات الداخلية والخارجية مع الفصائل، تم تقديم رد الحركة إلى الوسطاء، مشيرة إلى أن الرد صيغ بروح إيجابية وبالإجماع.

وأشارت الحركة إلى أن جميع الفصائل والقوى الفلسطينية رحبت بالرد الموحد، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وضمان موقف موحد لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة.

وفي السياق ذاته ذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، إنه من المتوقع أن يرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفاوضين إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن مفاوضات الدوحة تهدف لسد الفجوات المتبقية بشأن التوصل إلى هدنة في غزة.

ويجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة غزة، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، يستمر لمدة 60 يومًا، يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.