الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 57,338 شخصًا وإصابة 135,957 آخرين.

كما تمنع حكومة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ مارس الماضي، وسط تحذيرات دولية من دخول القطاع في حالة مجاعة، فضلًا عن الأزمة الصحية بسبب نفاد الوقود في المستشفيات.