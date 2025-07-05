ارتفاع عدد قتلى الفيضانات لـ27 شخصًا في تكساس الأمريكية

وكالات

أعلن قائد شرطة ولاية تكساس الأمريكية، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 27 شخصًا، مؤكدًا أن جهود البحث مستمرة.

ومن جانبه، قال مدير مدينة كيرفيل بتكساس، دالتون رايس، إن فرق البحث تجري عمليات إنقاذ في "بيئة قاسية للغاية"، حيث انتشلت بعض الأشخاص من فوق الأشجار وغيرها من المواقع المرتفعة.

وأفاد رايس، بأنه تم الإبلاغ عن اختفاء 27 طفلًا من معسكر ميستيك، وهو معسكر صيفي للفتيات في مقاطعة كير بولاية تكساس.

ولم يتمكن رايس من تحديد عدد الأشخاص الآخرين في المنطقة الذين قد يكونون في عداد المفقودين جراء الفيضانات، قائلًا: "ليس لدينا إحصاء دقيق، ولا نريد حتى أن نبدأ في تقدير العدد في هذا الوقت".

وفاجأت الفيضانات التي وقعت في منتصف الليل خلال عطلة الرابع من يوليو الكثير من السكان والمخيمين والمسؤولين. وتُعد منطقة تكساس هيل كانتري، الواقعة شمال غرب سان أنطونيو، وجهة شهيرة للتخييم والسباحة، خاصة خلال عطلة الصيف.