بلدية غزة: نحذر من أزمة عطش مع ارتفاع درجات الحرارة

وكالات

أكد المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الطواقم من الوصول إلى شرق المدينة لصيانة بعض آبار المياه.

وقال مهنا، إن آلاف الأسر شرقي غزة لا تصلهم المياه نهائيًا منذ نحو أسبوع، محذرًا من أزمة عطش على وقع ارتفاع درجات الحرارة والنزوح المستمر.

كما حذّر من اقتراب انهيار النظام المائي في المدينة، مشيرًا إلى أن العجز في تلبية الاحتياجات المائية للسكان والنازحين وصل إلى 76%.

وذكر المتحدث باسم بلدية غزة، أن الاحتلال تعمد قصف محطة تحلية في وقت يواجه فيه الأهالي صعوبة في توفير المياه.