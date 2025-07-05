إعلام عبري: خلافات مع سارة نتنياهو وراء إقالة متحدث رئيس الوزراء

وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن السبب في إقالة عمر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو علاقته المتوترة مع سارة زوجة نتنياهو.

ولن يرافق دوستري، الذي عُيّن في أغسطس 2024، نتنياهو في زيارته إلى واشنطن غدًا الأحد، وفقًا لموقع "واي نت" العبري.

وقال "واي نت"، إن الشخص الذي سيشغل مكانه، مؤقتًا على الأقل، هو زيف أجمون ، ولكن يبدو أنه سيحصل على المنصب بشكل دائم. في الشهر الماضي، أُضيف أجمون إلى فريق المتحدثين الرسميين باسم نتنياهو.