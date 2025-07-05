إعلان

إعلام عبري: خلافات مع سارة نتنياهو وراء إقالة متحدث رئيس الوزراء

05:30 م السبت 05 يوليه 2025

عمر دوستري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن السبب في إقالة عمر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو علاقته المتوترة مع سارة زوجة نتنياهو.

ولن يرافق دوستري، الذي عُيّن في أغسطس 2024، نتنياهو في زيارته إلى واشنطن غدًا الأحد، وفقًا لموقع "واي نت" العبري.

وقال "واي نت"، إن الشخص الذي سيشغل مكانه، مؤقتًا على الأقل، هو زيف أجمون ، ولكن يبدو أنه سيحصل على المنصب بشكل دائم. في الشهر الماضي، أُضيف أجمون إلى فريق المتحدثين الرسميين باسم نتنياهو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو عمر دوستري زيف أجمون إقالة عمر دوستري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان