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الأردن: إحباط محاولة لتهريب وثائق من مقر تابع للإخوان المسلمين

05:23 م السبت 05 يوليو 2025

الأردن

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عمان - (د ب أ)

أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت عن مصدر قوله إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.

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مدينة العقبة الأردن مدعي عام العقبة جماعة الإخوان عمان
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