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حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (صور-فيديو)

04:23 م السبت 05 يوليه 2025
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (2)
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (5)
  • عرض 16 صورة
    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (4)
  • عرض 16 صورة
    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (7)
  • عرض 16 صورة
    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (8)
  • عرض 16 صورة
    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (6)
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (10)
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (11)
  • عرض 16 صورة
    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (12)
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (3)
  • عرض 16 صورة
    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (14)
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (15)
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (16)
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (9)
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    حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (13)
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وكالات

تندلع حراقات الغابات في ريف اللاذقية على الساحل السوري، لليوم الثالث على التوالي، وتنتشر النيران لمساحات واسعة بسبب اشتداد سرعة الرياح.

وأعلن الدفاع المدني السوري، اليوم السبت، إصابة أحد متطوعيه بحالة اختناق واحتراق سيارة خدمة خلال عمليات فرق الإطفاء لإخماد الحرائق المستعرة في غابات ريف اللاذقية على الساحل السوري.

وأشار إلى استمرار انتشار الحرائق الحراجية في عدة قرى بريف اللاذقية، لليوم الثالث على التوالي، مع مواصلة عمليات الإخماد ومكافحة النيران وسط ظروف صعبة جدًا مع انفجار لمخلفات الحرب والألغام واشتداد سرعة الرياح.

وأصدر الدفاع المدني السوري تحذيرًا للسكان من "وصول انبعاثات الدخان المتصاعد إلى القسم الشمالي لجبال الساحل ومدينة حماة وريفها ومناطق جنوبي إدلب".

وقال إن فرقه سجلت خسائر في حقول الأشجار المثمرة جراء الانتشار الكبير للحريق الحرجي بعدة مناطق من ريف اللاذقية، داعيًا السكان إلى "إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص الذين يتعمدون افتعال الحرائق في مناطق الأحراج".

وتعمل فرق إغاثة سورية على إخلاء مناطق سكنية في محافظة اللاذقية بسبب حرائق أحراج ضخمة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

ومساء أمس الجمعة، تابع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان، عمل فرق الإطفاء في إخماد الحرائق في غابات قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية.

ويتواصل إرسال تعزيزات بشرية وآليات إطفاء وملاحق تزويد بالمياه من فرق الإطفاء في المحافظات السورية، وآليات هندسية ثقيلة من عدة وزارات إلى المنطقة، في محاولة للسيطرة على الحرائق والحد من توسعها.

وذكر الدفاع المدني السوري، أن الفرق تضم طائرتين مروحيتين و 11 آلية (ثماني سيارات إطفاء، وثلاثة ملاحق تزويد مياه).

وأشار إلى مشاركة 62 فريق إطفاء من الدفاع المدني السوري وأفواج الغطاء الحراجي في عملية إخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أول أمس الخميس في مناطق قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية على الساحل السوري .

وشاركت فرق إطفاء تركية، صباح اليوم السبت، في عملية إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

ومنذ أيام تجتاح الحرائق مساحات كبيرة في سوريا، خاصة في المنطقة الساحلية، فيما تواجه فرق الإطفاء صعوبات في السيطرة عليها بسبب سرعة الرياح وشدة الجفاف.

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الساحل السوري حرائق الغابات ريف اللاذقية الدفاع المدني السوري
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