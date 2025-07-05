حرائق الغابات تواصل اجتياح الساحل السوري لليوم الثالث (صور-فيديو)

وكالات

تندلع حراقات الغابات في ريف اللاذقية على الساحل السوري، لليوم الثالث على التوالي، وتنتشر النيران لمساحات واسعة بسبب اشتداد سرعة الرياح.

وأعلن الدفاع المدني السوري، اليوم السبت، إصابة أحد متطوعيه بحالة اختناق واحتراق سيارة خدمة خلال عمليات فرق الإطفاء لإخماد الحرائق المستعرة في غابات ريف اللاذقية على الساحل السوري.

جهود مكثفة لعمليات إخماد الحرائق الحراجية الضخمة المندلعة في ريف اللاذقية، لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار إرسال التعزيزات للمنطقة للحد من انتشار النيران التي تزيدها سرعة الرياح وانفجار مخلفات الحرب والطبيعة الجغرافية الجبلية الصعبة.#الدفاع_المدني_السوري #سوريا #اللاذقية… pic.twitter.com/f4MTKoEnxy — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 5, 2025

وأشار إلى استمرار انتشار الحرائق الحراجية في عدة قرى بريف اللاذقية، لليوم الثالث على التوالي، مع مواصلة عمليات الإخماد ومكافحة النيران وسط ظروف صعبة جدًا مع انفجار لمخلفات الحرب والألغام واشتداد سرعة الرياح.

انفجارات لمخلفات الحرب والألغام بسبب الحرائق الحراجية محيط قرية التفاحية بناحية قسطل معاف بريف اللاذقية، اليوم السبت 5 تموز، تهدد أرواح رجال الإطفاء، وتقوّض أعمالهم في الإخماد، وتزيد من انتشار النيران في المنطقة. #الدفاع_المدني_السوري #سوريا #اللاذقية #حرائق pic.twitter.com/brD5xETRY5 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 5, 2025

وأصدر الدفاع المدني السوري تحذيرًا للسكان من "وصول انبعاثات الدخان المتصاعد إلى القسم الشمالي لجبال الساحل ومدينة حماة وريفها ومناطق جنوبي إدلب".

وقال إن فرقه سجلت خسائر في حقول الأشجار المثمرة جراء الانتشار الكبير للحريق الحرجي بعدة مناطق من ريف اللاذقية، داعيًا السكان إلى "إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص الذين يتعمدون افتعال الحرائق في مناطق الأحراج".

لحظات تحبس الأنفاس لمحاصرة النيران لفرق الأمداد في الدفاع المدني السوري وهي تحاول الوصل لفرق الإطفاء التي تخمد الحرائق في غابات قسطل معاف في ريف اللاذقية اليوم الجمعة 4 تموز.#الدفاع_المدني_السوري #سوريا#الخوذ_البيضاء #حرائق #حرائق_سوريا pic.twitter.com/iyrsCeFiWA — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 4, 2025

وتعمل فرق إغاثة سورية على إخلاء مناطق سكنية في محافظة اللاذقية بسبب حرائق أحراج ضخمة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

ومساء أمس الجمعة، تابع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان، عمل فرق الإطفاء في إخماد الحرائق في غابات قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية.

ويتواصل إرسال تعزيزات بشرية وآليات إطفاء وملاحق تزويد بالمياه من فرق الإطفاء في المحافظات السورية، وآليات هندسية ثقيلة من عدة وزارات إلى المنطقة، في محاولة للسيطرة على الحرائق والحد من توسعها.

انتشار كبير للحرائق اليوم الجمعة 4 تموز في غابات قسطل معاف قرب رأس البسيط في ريف #اللاذقية، بسبب اشتداد سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة وتحاول فرق الإطفاء محاصرة النيران ومنع امتدادها، واستنفرت جميع فرق الإطفاء مع استمرار وصول فرق دعم من باقي المحافظات السورية.… pic.twitter.com/edfWgbS31y — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 4, 2025

وذكر الدفاع المدني السوري، أن الفرق تضم طائرتين مروحيتين و 11 آلية (ثماني سيارات إطفاء، وثلاثة ملاحق تزويد مياه).

وأشار إلى مشاركة 62 فريق إطفاء من الدفاع المدني السوري وأفواج الغطاء الحراجي في عملية إخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أول أمس الخميس في مناطق قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية على الساحل السوري .

فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإخماد الحرائق في ناحية قسطل معاف بريف #اللاذقية.#سانا pic.twitter.com/vPssdVtWA2 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 5, 2025

وشاركت فرق إطفاء تركية، صباح اليوم السبت، في عملية إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

دخول الطيران المروحي التركي للمساعدة بإخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق بريف #اللاذقية، إلى جانب الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني السوري.#سانا pic.twitter.com/6udsIhdaU2 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 5, 2025

ومنذ أيام تجتاح الحرائق مساحات كبيرة في سوريا، خاصة في المنطقة الساحلية، فيما تواجه فرق الإطفاء صعوبات في السيطرة عليها بسبب سرعة الرياح وشدة الجفاف.