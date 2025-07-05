إصابة متطوع واحتراق سيارة خلال إخماد حرائق الغابات في الساحل السوري

دمشق- (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني السوري اليوم السبت إصابة أحد متطوعيه بحالة اختناق واحتراق سيارة خدمة خلال عمليات فرق الإطفاء لإخماد الحرائق المستعرة في غابات ريف اللاذقية على الساحل السوري لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد الدفاع المدني ، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم ، بـ "انتشار النيران لمساحات أوسع والتفافها على الفرق بسبب اشتداد سرعة الرياح".

وأشار الدفاع المدني إلى استمرار انتشار الحرائق الحراجية في عدة قرى بريف اللاذقية، لليوم الثالث على التوالي، مع مواصلة عمليات الإخماد ومكافحة النيران وسط ظروف صعبة جداً مع انفجار لمخلفات الحرب والألغام واشتداد سرعة الرياح.

ولفت إلى أن طبيعة المنطقة الجبلية وتضاريسها الصعبة تمنع فرق وآليات الإطفاء من الوصول لكل بؤر الحرائق الممتدة على مساحات واسعة.

وكانت فرق إطفاء تركية بدأت صباح اليوم في المشاركة في عملية إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

وذكر الدفاع المدني السوري أن الفرق تضم طائرتين مروحيتين و 11 آلية (ثماني سيارات إطفاء، وثلاثة ملاحق تزويد مياه).

أشار إلى مشاركة 62 فريق إطفاء من الدفاع المدني السوري وأفواج الغطاء الحراجي في عملية إخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أول أمس الخميس في مناطق قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية على الساحل السوري .