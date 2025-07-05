مؤسسة غزة الإنسانية تعلن إصابة عاملين أمريكيين فيها إثر هجوم

وكالات

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، اليوم السبت، إصابة أمريكيين اثنين من موظفيها في غزة في هجوم بخان يونس جنوبي القطاع.

وقالت المؤسسة، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مهاجمين اثنين ألقيا قنبلتين يدويتين على موظفي الإغاثة الأمريكيين في خان يونس، وفق قولها.

وأفادت بأن الأمريكيان المصابان حالتهما مستقرة ويتلقيان العلاج ولا خطر على حياتهما.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، بأن إصابة اثنين من عناصر مؤسسة غزة الإنسانية بعد هجوم شنه عناصر من حركة حماس.

و "مؤسسة غزة الإنسانية" هي منظمة مدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، مسؤولة عن توزيع المساعدات في قطاع غزة.