إعلان

مؤسسة غزة الإنسانية تعلن إصابة عاملين أمريكيين فيها إثر هجوم

02:11 م السبت 05 يوليو 2025

توزيع المساعدات في غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، اليوم السبت، إصابة أمريكيين اثنين من موظفيها في غزة في هجوم بخان يونس جنوبي القطاع.

وقالت المؤسسة، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مهاجمين اثنين ألقيا قنبلتين يدويتين على موظفي الإغاثة الأمريكيين في خان يونس، وفق قولها.

وأفادت بأن الأمريكيان المصابان حالتهما مستقرة ويتلقيان العلاج ولا خطر على حياتهما.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، بأن إصابة اثنين من عناصر مؤسسة غزة الإنسانية بعد هجوم شنه عناصر من حركة حماس.

و "مؤسسة غزة الإنسانية" هي منظمة مدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، مسؤولة عن توزيع المساعدات في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤسسة غزة الإنسانية خان يونس حركة حماس قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان