باكستان ترد بحذر على قرار روسيا الاعتراف بحكومة طالبان

إسلام آباد- (د ب أ)

ردت باكستان بحذر على القرار الروسي الخاص بالاعتراف بحكومة طالبان الأفغانية، قائلة إن المسألة تتعلق بدولتين ذات سيادة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان في مؤتمر صحفي أسبوعي "لقد شاهدنا الأخبار بشأن اعتراف روسيا بالحكومة في كابول".

وأضاف "روسيا دولة مهمة في المنطقة. ولديها مصالح أمنية مشروعة في هذا الجزء من العالم كما أنها صديقة لجميع دول المنطقة وتتمتع باكستان بعلاقات ودية للغاية مع روسيا"، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت

وتابع "يحافظ البلدان على المسار الإيجابي ويعززان العلاقات الودية. العلاقات الروسية الأفغانية مسألة بين دولتين ذات سيادة. وقد أحطنا علما بالاعتراف الروسي" دون أن يدلي بأن تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن روسيا أصبحت أمس الأول الخميس، أول دولة تعترف رسميا بحكومة طالبان في أفغانستان منذ استيلائها على السلطة في عام 2021، وذلك بعد أن أزالت موسكو الحركة من قائمتها للمنظمات المحظورة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تسلمت أوراق اعتماد السفير الأفغاني المعين حديثا جول حسن حسن.

وقالت الوزارة في بيان إن الاعتراف الرسمي بالحكومة الأفغانية سيسهم في تعزيز "التعاون الثنائي المثمر بين بلدينا."

ووصفت وزارة الخارجية الأفغانية اعتراف روسيا بأنه خطوة تاريخية، ونقلت عن وزير خارجية طالبان أمير خان متقي ترحيبه بالقرار باعتباره "مثالا جيدا للدول الأخرى."