صحة غزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات بلغت مؤشرات غير مسبوقة

غزة- (د ب أ)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم السبت، من أن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات بلغت مؤشرات غير مسبوقة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم إن الأزمة تُفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة ، مشيرة إلى أن "الضغط المتزايد من الاصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية".

ولفتت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد سياسة التقطير في السماح بإدخال كميات الوقود والتي لا تتيح وقتا اضافيا لعمل المستشفيات" ، موضحة أن "استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة" .

وأكدت الوزارة أن الفرق الهندسية في المستشفيات مستنزفة في متابعة عمل المولدات وإجراءات الترشيد التي أصبحت دون جدوى ، مجددة مناشدتها العاجلة للجهات المعنية بـ "التدخل والضغط على الاحتلال لإدخال امدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية" .