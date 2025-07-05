أوكرانيا تنفذ قصفا جديدا على قاعدة جوية روسية

كييف/موسكو- (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها نفذت قصفا جديدا على قاعدة جوية روسية في منطقة فورونيج.

وذكرت القوات المسلحة في كييف اليوم السبت أن طائرات مقاتلة معادية من طراز سوخوي سو-34 وسو-35 إس وسو30- إس إم، كانت تتمركز في القاعدة الجوية في مدينة بوريسوجليبسك. وتابعت أنه تم قصف مستودع للقنابل الانزلاقية وطائرة تدريب وربما آلات أخرى.

وأضافت القوات المسلحة في تطبيق تليجرام "تواصل قوات الدفاع اتخاذ جميع الإجراءات لتقويض قدرة المحتلين الروس على مهاجمة البنية التحتية المدنية وإجبار الاتحاد الروسي على وقف عدوانه المسلح ضد أوكرانيا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار على منطقة فورونيج، لكنها لم تذكر أي أضرار.