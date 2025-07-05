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فرق إطفاء تركية تشارك بإخماد حرائق الغابات بالساحل السوري

11:42 ص السبت 05 يوليو 2025

حريق - ارشيفية

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دمشق- (د ب أ)

بدأت فرق إطفاء تركية صباح اليوم السبت في المشاركة في عملية إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

وذكر الدفاع المدني السوري، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن الفرق تضم طائرتين مروحيتين و11 آلية (ثماني سيارات إطفاء، وثلاثة ملاحق تزويد مياه).

وأشار إلى مشاركة 62 فريق إطفاء من الدفاع المدني السوري وأفواج الغطاء الحراجي في عملية إخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أول أمس الخميس في مناطق قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية على الساحل السوري.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، تواصل فرق الإطفاء والطوارئ والدفاع المدني من مختلف الوزارات والمحافظات العمل للسيطرة على الحرائق التي امتدت لمساحات واسعة في ريف اللاذقية الشمالي ومنع وصولها إلى مناطق وقرى جديدة، وسط ظروف مناخية قاسية تعرقل جهود الإطفاء وتُسرّع من انتشار النيران.

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