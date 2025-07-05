مسيرات روسية تقصف مناطق مختلفة بأوكرانيا

كييف- (د ب أ)

قصفت طائرات مسيرة روسية العديد من المناطق في أوكرانيا الليلة الماضية، بما في ذلك مبان سكنية، في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث أصيب 11 شخصا، طبقا لما قاله الحاكم الإقليمي أولكساندر بروكودين.

وكتب بروكودين على تطبيق تليجرام أن أضرارا لحقت أيضا بخط أنابيب الغاز ومحطة وقود وورشة إصلاح سيارات ومركبات خاصة.

وفي مدينة تشوهويف شرق أوكرانيا، أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة، من بينهم صبي/12 عاما/، طبقا لما قاله الحاكم العسكري أوليه سينيجوبوف على تليجرام. وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا أيضا في مدينة كوبيانسك.

ومن جهة أخرى، قالت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 270 هدفا، بما في ذلك صاروخان من نوع كروز. واختفى 208 أهداف من شاشات الرادار ويعتقد أنها تعرضت للتشويش.

ونجحت روسيا في قصف ثمانية مواقع بتسعة صواريخ و63 طائرة مسيرة. وسقط حطام الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها على 33 موقعا على الأقل.

وأفادت خدمات الطوارئ بوقوع أضرار في خمس على الأقل من عشر مناطق في كييف.

ووردت تقارير أخرى عن إطلاق نيران مضادة للطائرات من كييف في المساء وخلال الليل. وذكرت وسائل إعلام أن عددا من الأشخاص لجأوا إلى انفاق السكك السكك الحديدية تحت الأرض وملاجئ أخرى.

وانطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك منطقة سومي الشمالية ودونيتسك وخاركيف في الشرق ودنيبرو وزابوريجيا في الجنوب الشرقي. ولم تتوافر في بادئ الأمر أي معلومات بشأن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وفي المقابل هاجمت أوكرانيا أهدافا في روسيا.

وأفادت تقارير رسمية أنه تم اعتراض طائرات مسيرة معادية في منطقة روستوف في جنوب روسيا وفي منطقة سمولينسك جنوب غرب موسكو.