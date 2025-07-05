قاض أمريكي يلغي مؤقتا قرار ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

(أ ب)

أوقف قاض فيدرالي، اليوم الجمعة، بشكل مؤقت ترحيل ثمانية مهاجرين إلى جنوب السودان الذي يمزقه الصراع، وأحال القضية إلى قاض آخر في بوسطن، وذلك بعد يوم واحد من سماح المحكمة العليا بالمضي في ترحيلهم.

وأحال قاضي المحكمة الجزئية راندولف موس القضية من واشنطن إلى بوسطن، بعد جلسة استماع استثنائية عقدت بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو.

وخلص موس إلى أن القاضي الأنسب للنظر في هذه القضايا هو بريان مورفي، وهو القاضي الذي كانت أحكامه قد أدت في البداية إلى وقف مساعي إدارة ترامب لترحيل مهاجرين إلى ذلك البلد الواقع في شرقي أفريقيا.

وقد مدد القاضي موس أمره بوقف الترحيل حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكن لم يتضح ما إذا كان القاضي مورفي سيتخذ إجراء لتأجيل الترحيل لمدة أطول خلال العطلة الفيدرالية.

وقال موسى إن الدفوع الجديدة التي قدمها محامو المهاجرين تستحق عقد جلسة استماع.

وتسعى الإدارة منذ أسابيع إلى ترحيل هؤلاء المهاجرين.