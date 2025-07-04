أول تعليق من نتنياهو على مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في غزة

وكالات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقتل العريف يائير إلياهو والعريف آساف زمير اللذان قتلا على يد المقاومة الفلسطينية في معارك بقطاع غزة.

وقال نتنياهو: "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أنا وزوجتي نرسل أحر التعازي إلى عائلات العريف يائير إلياهو والعريف آساف زمير، الذين سقطوا في المعارك في قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو: "قلب الأمة بأكملها يعتصر ألمًا لفقدان جنودنا الذين قاتلوا بشجاعة في الحملة لهزيمة حركة حماس وتحرير الأسرى. الأمة بأسرها تحتضن العائلات العزيزة في وقت حزنها العميق".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن اليوم كان "يومًا صعبًا" في قطاع غزة، حيث سقط خلاله جنديان إسرائيليان هما يائير إلياهو وآساف زمير.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب يائير إلياهو (19 عامًا) من سلاح الهندسة القتالية، وكذلك مقتل الرقيب أساف زمير، جندي مدرعات في الكتيبة 53، خلال معارك بقطاع غزة، إثر قذيفة مضادة للدبابات.