إعلان

زيلينسكي: الليلة الماضية لم يغمض لنا جفن بسبب غارات روسيا

05:59 م الجمعة 04 يوليو 2025

فولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)


قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية استهدفت العاصمة كييف بموجات من هجمات الصواريخ والمسيرات ليلاً حتى صباح اليوم الجمعة، وذلك في أكبر هجوم جوي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، وسط حملة روسية متجددة للسيطرة على المزيد من أراضي جارتها.

وأعلنت السلطات أن القصف أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 26 آخرين على الأقل، بينهم طفل، كما تسبب بأضرار بالغة في أحياء متعددة من العاصمة خلال هجوم استمر سبع ساعات.

وأضاءت الانفجارات سماء الليل وتردد صدى صوتها في أنحاء المدينة بينما دوت صافرات إنذار الغارات الجوية.

وانعكست الأضواء الزرقاء لمركبات الطوارئ على ناطحات السحاب، بينما سد الحطام الناجم عن الهجمات شوارع المدينة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لقد كانت ليلة قاسية ولم يغمض لنا جفن".

يشار إلى أن روسيا شددت من هجماتها بعيدة المدى على المدن الأوكرانية.

وقبل أقل من أسبوع، شنت روسيا ما وصف آنذاك بأنه أكبر هجوم جوي في الحرب.

وتزامنت هذه الاستراتيجية مع جهود روسية منسقة لاختراق أجزاء من خط الجبهة الذي يمتد نحو ألف كيلومتر (620 ميلاً)، حيث تواجه القوات الأوكرانية ضغوطاً شديدة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 550 صاروخا ومسيرة عبر أوكرانيا خلال الليل.

وكان معظم المسيرات من طراز "شاهد"، لكن روسيا أطلقت أيضاً 11 صاروخاً خلال الهجوم.

وأفاد المسؤولون، بأن خمس سيارات إسعاف تضررت أثناء الاستجابة للمكالمات، كما أن خدمات الطوارئ أزالت أكثر من 300 طن من الأنقاض.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي غارات روسيا روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان