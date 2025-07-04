عون يعرب عن ثقته بالقضاء اللبناني

بيروت- (د ب أ)

أعرب الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، عن ثقته بالقضاء اللبناني.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها عون صباح اليوم إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى اللبناني حيث عقد اجتماعات مع وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ورئيس التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات والمدعية العامة المالية في الانابة القاضية دورا الخازن.

وأكد عون أن ثقته كبيرة بالقضاء اللبناني داعيا القضاة إلى أن يحكموا بالعدل واستنادا إلى القوانين المتبعة.

وقال الرئيس اللبناني للقضاة "كونوا عادلين فلا تبرئوا مجرما ولا تجرموا بريئا، ولتكن مصلحة لبنان أهم من أي اعتبار آخر، ولا تخضعوا للضغوطات من أي جهة أتت، ولا تكترثوا بالتسريبات والشائعات ولا تتأثروا بالترهيب أو الترغيب، لأن قطار الاصلاح انطلق ولا رجوع عن مكافحة الفساد، والجريمة مهما كان نوعها".

وأضاف "أتيت إلى وزارة العدل اليوم لتأكيد دعمي لكم في كل ما تقومون به من أجل إعادة الانتظام العام إلى الوزارة بمختلف وحداتها ولأؤكد لكم أن للقضاء الدور الأساسي في إعادة النهوض ومكافحة الفساد والجريمة على انواعها، وسيكون ردّ فعل اللبنانيون إيجابياً اذا ما أعدتم الثقة بالعمل القضائي".

وجدد عون تأكيده على أهمية دور القضاء في حياة المواطنين والمجتمع ككل مركزا على أن تطبيق القوانين يمنع التجاوزات ويكافح الفساد ويحاسب المرتكبين، مشيرا إلى أن القضاء هو رأس سلطة المحاسبة، وأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة كبيرة.

وقال "أعرف الصعوبات التي واجهت وتواجه القضاء، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام، ومتى توافرت الإرادة، فإن تذليل الصعوبات يصبح ممكناً. وشدد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في انجاز التحقيقات في الجرائم الكبرى لاسيما تلك التي هزت لبنان والعالم كتفجير مرفأ بيروت وجرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم التي مسّت المواطنين بالصميم".

وجدد عون دعوته إلى أن "تكون التشكيلات القضائية مبنية على أسس الكفاءة والخبرة ونظافة الكف وتكون لدى القضاة إرادة ثابتة بإصدار الأحكام بعدل".

وأكد أن "الإصلاحات على أهميتها وتنوعها لن تحقق المرجو منها إذا لم يواكبها قضاء عادل وقوي ومستقيم، وأي تهاون من قبل السلطة القضائية ينعكس سلباً على هيبة الدولة وحقوق المواطنين الذين يعتبرون القضاء خشبة خلاص لهم".

وأضاف "ثمة من انزعج من عودة القضاء إلى ممارسة عمله وبدأت الضغوطات في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي"، معتبراً أن "هؤلاء انزعجوا لأنهم يخافون على مصالحهم، بينما على القضاة أن يحرصوا على مصلحة الوطن وليس المصالح الشخصية لا سيما إذا كانت أحكامهم مستندة إلى القوانين، وحينذاك لن يستطيع أحد أن يقف في وجه القضاء إذا ما خاض معاركه ضد الفساد وضد المجرمين".

وتابع عون "من هنا أقول للقضاة لا تخضعوا لأي ترهيب او ترغيب بل كونوا أوفياء لقسمكم وللقانون".