قذيفة إسرائيلية تستهدف منزلا مأهولا ببلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان

بيروت- (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة منزلا مأهولا في بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية فجراً، منزلا مأهولا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، ألحقت فيه اضرار اضافية، بعد أن كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وعملت قوة من الجيش الإسرائيلي فجرا، على تفخيخ وتفجير محرك إحدى الجرافات الكبيرة التي تعمل لصالح إحدى ورش مجلس الجنوب، في إطار أعمال إزالة الردم في حي كركزان، عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، داخل الأراضي اللبنانية، على طريق ميس الجبل – حولا في جنوب لبنان، بحسب الوكالة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.