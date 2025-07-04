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القوات الروسية تقصف مستودعات وأنظمة دفاع جوي أوكرانية قرب كييف

11:52 ص الجمعة 04 يوليو 2025

الجيش الروسي

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موسكو- (د ب أ)

أفاد منسق حركة العمل السري الموالية لروسيا، سيرجي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي قصف أنظمة دفاع جوي ومستودعات ذخيرة في مقاطعة كييف.

وقال ليبيديف: "في مقاطعة كييف... كانت الضربة الرئيسية موجهة ضد المرافق اللوجستية والدفاع الجوي والمستودعات ومنشآت الوقود ومواد التشحيم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت المقاتلات الروسية مستودعات في مقاطعة تشيركاسي، وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، مستودعات قطارات ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وقواعد إصلاح.

وأعلن عن حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم الجمعة، وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات في بافلوجراد وكييف. وتضررت البنية التحتية للسكك الحديدية في عاصمة البلاد، وفقا للتقرير.

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