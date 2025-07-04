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قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب سوريا

11:22 ص الجمعة 04 يوليو 2025

القوات الإسرائيلية

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دمشق- (د ب أ)

توغلت قوات إسرائيلية في عدة مواقع في حوض اليرموك بريف محافظة درعا في جنوبي سوريا.

وأفاد تلفزيون سوريا بأن "6 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت في قرية صيصون بحوض اليرموك غربي درعا".

من جانبه، قال موقع "تجمع أحرار حوران" الإخباري المحلي إن "قوة إسرائيلية أيضاً مكونة من 3 سيارات دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112 في قوات النظام المخلوع، والواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك".

وأكد "أن توغل القوات الإسرائيلية في الموقع المذكور هو الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية ونفّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف.

ووفقا للتقرير، أفرجت قوات إسرائيلية عن 3 مواطنين سوريين بعد ساعات من اعتقالهم في الثاني من يوليو/تموز الجاري، في مزرعة البصالي جنوبي القنيطرة، بحسب ما أفاد "تلفزيون سوريا" حينها.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، أول أمس الأربعاء، واعتقلت ثلاثة مواطنين، في حين زعمت تل أبيب ارتباطهم بإيران.

وفي 28 من يونيو/حزيران الماضي، توغّلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفّذت عمليات تفتيش للمنازل، تخلّلها إطلاق رصاص وتخريب لمحتوياتها.

وقالت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية، إن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وسيارتين توغّلت في القرية، وفتشت عددا من المنازل.

كانت الهجمات الإسرائيلية على سوريا قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، تزامنًا مع عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.

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