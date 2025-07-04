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جوتيريش "مصدوم" و"مستاء بشدة" إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة

10:40 ص الجمعة 04 يوليو 2025

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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وكالات
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته واستيائه الشديد حيال الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، محذرا من أن "آخر شرايين البقاء على قيد الحياة على وشك الانقطاع" جراء إغلاق إسرائيل معابر القطاع المدمر.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بخصوص موقف جوتيريش حيال التطورات في غزة، مؤكدا أن الأمين العام للمنظمة الدولية يدعو لحماية المدنيين في القطاع وتلبية احتياجاتهم.

وأكد جوتيريش أنه يشعر بالفزع والاستياء الشديد إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، لافتا إلى أن العشرات من الفلسطينيين قتلوا أو أصيبوا الأيام الأخيرة جراء هجمات إسرائيلية عديدة على مناطق إيواء النازحين وعلى المدنيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء.

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أنطونيو جوتيريش إسرائيل ستيفان دوجاريك
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