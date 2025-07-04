حماس: سنسلم القرار النهائي بشأن مقترح الهدنة بغزة بعد انتهاء المشاورات

غزة- (د ب أ)

قالت حركة حماس الفلسطينية في بيان رسمي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة إنها ستسلم قرارها النهائي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء بعد انتهاء المشاورات.

وجاء في بيان حماس على منصة التواصل الإجتماعي تليجرام"في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء. وإن الحركة ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".

وعقدت حماس وإسرائيل عدة جولات مفاوضات غير مباشرة على مدار الأشهر الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. في المحادثات السابقة، طالبت حماس بإنهاء كامل للحرب، بينما أصرت إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت.

وفي 18 مارس الماضي، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع. وقالت سلطات الصحة في غزة يوم الخميس إن ما لا يقل عن 6572 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 23 ألفا و 132 آخرون منذ أن جددت إسرائيل ضرباتها المكثفة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 57 ألفا و 130، والإصابات إلى 135 ألفا و 173.