القاهرة - مصراوي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأن الحكومة قررت إجلاء جميع دبلوماسييها من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمن فيهم السفير، على خلفية تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، جاء القرار في أعقاب تقييمات أمنية تشير إلى تزايد المخاطر الإقليمية، حيث صدرت أوامر لجميع الدبلوماسيين العاملين في أبوظبي ودبي بالعودة إلى إسرائيل فورًا.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وجود "مخاوف أمنية خطيرة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مستوى تحذير السفر إلى الإمارات، مشيرًا إلى التهديدات المتزايدة من إيران، وحركة حماس، وجماعات أخرى حليفة لها.