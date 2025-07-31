تصوير: هاني رجب

نظّمت سفارة المغرب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حفلاً بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش في المملكة المغربية.

وخلال الحفل، أكد السفير المغربي بالقاهرة، محمد آيت وعلي، أن العلاقات بين المغرب ومصر ليست مجرد علاقات دبلوماسية عادية، بل هي علاقات أخوة تمتد جذورها في عمق التاريخ والحضارة.

وأشار إلى أنها تستمد قوتها من الروابط المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والعلاقات المتميزة بين الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف السفير، أن هذه العلاقات شهدت في عهد الملك محمد السادس قفزة نوعية على جميع المستويات، حيث تحولت إلى شراكة حقيقية مبنية على الثقة المتبادلة والرغبة المستمرة في تعزيز التعاون بين البلدين لتطويرها نحو آفاق أرحب وأوسع.

حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية والثقافية، من بينهم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، ومندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، والدكتور أحمد أشرف من حزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس جمعية أعمال المصريين الأفريقية.

كما شارك في الحفل حضور عدد من السفراء يمثلون العديد من الدول، منها: الأردن، السعودية، العراق، كوبا، بنجلاديش، نيبال، البحرين، وفد الاتحاد الأوروبي، ميانمار، سريلانكا، الهند، بلغاريا، المكسيك، المجر، ولاتفيا، بالإضافة إلى حضور بعض الفنانين.