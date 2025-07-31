وزير الخارجية الألماني يصل إلى إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تل أبيب قادما من القدس اليوم الخميس في زيارة لإسرائيل يجري خلالها محادثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحق هرتسوج.

وتتركز محادثات فاديفول على بحث سبل التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة الفلسطيني المحاصر الذي يعاني أزمة تجويع منذ شهور، وسبل إنهاء الحرب التي تقترب من عامها الثاني. ومن المقرر أن يعقد فاديفول اجتماعا مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية غدا الجمعة.

يذكر أنه فيما يتعلق بمسألة فرض عقوبات على إسرائيل، تتخذ ألمانيا موقفًا متحفظًا بخلاف العديد من الدول الأوروبية الأخرى. ومع ذلك، لا تستبعد الحكومة الألمانية اتخاذ هذه الخطوة في المستقبل.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت بتعليق مشاركة إسرائيل جزئيًا في برنامج دعم الأبحاث "هورايزن يوروب" بشكل فوري. ويتوقف احتمال تأييد ألمانيا لمثل هذه الإجراءات على نتائج زيارة فاديفول لإسرائيل.