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في إسرائيل.. مظاهرات إخوانية تطالب مصر "برفع الحصار عن غزة"- صور وفيديو

06:23 م الخميس 31 يوليو 2025
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    في إسرائيل.. مظاهرات إخوانية تطالب مصر برفع الحصار عن غزة (4)
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    في إسرائيل.. مظاهرات إخوانية تطالب مصر برفع الحصار عن غزة (5)
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    في إسرائيل.. مظاهرات إخوانية تطالب مصر برفع الحصار عن غزة (6)
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    في إسرائيل.. مظاهرات إخوانية تطالب مصر برفع الحصار عن غزة (2)
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وكالات

في مفارقة غريبة، نظم محتجون يحملون الأعلام الإسرائيلية تظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، للمطالبة بـ"رفع الحصار المصري عن غزة".

وشارك في التظاهرة كمال الخطيب ورائد صلاح زعيم جماعة الإخوان المسلمين في إسرائيل.

وخلال المظاهرة، ادّعى الخطيب وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي أن مصر هي من "قتلت 60 ألف فلسطيني في قطاع غزة".

وأشادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتظاهرات التي نظمتها "الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أمام السفارة المصرية في تل أبيب، كما كتبت صحيفة "هآرتس" التي أشارت إلى أن نشطاء يهود شاركوا في الاحتجاجات.

وتتزامن التظاهرات الإخوانية في تل أبيب، مع جهود مضنية تقودها الدولة المصرية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار عن القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إن الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي.

وأكد الشيخ، أن من يهاجم مصر والأردن يتجاهل دورهما في دعم القضية الفلسطينية ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير الشعب الفلسطيني.

وتأتي تصريحات الشيخ، عقب خطاب تلفزيوني ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، تساءل فيه عن دور مصر في ظل "المجاعة بغزة".

وخلال كلمته، خاطب الحية المصريين بمختلف مكوناتهم، من القيادة والجيش إلى الأزهر والكنائس والعشائر، متسائلًا: "أيموت أهل غزة جوعًا وهم على مقربة من حدودكم؟"، داعياً الشعب المصري إلى موقف واضح، ومؤكداً أن غزة لن تقبل استمرار إغلاق معبر رفح أمام احتياجاتها الأساسية.

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