وكالات

في مفارقة غريبة، نظم محتجون يحملون الأعلام الإسرائيلية تظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، للمطالبة بـ"رفع الحصار المصري عن غزة".

وشارك في التظاهرة كمال الخطيب ورائد صلاح زعيم جماعة الإخوان المسلمين في إسرائيل.

وخلال المظاهرة، ادّعى الخطيب وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي أن مصر هي من "قتلت 60 ألف فلسطيني في قطاع غزة".

وأشادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتظاهرات التي نظمتها "الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أمام السفارة المصرية في تل أبيب، كما كتبت صحيفة "هآرتس" التي أشارت إلى أن نشطاء يهود شاركوا في الاحتجاجات.

لن تروا أوقح من هذا المشهد: الحركة الإسلامية – جناح الإخوان المسلمين في "إسرائيل" بقيادة رائد صلاح وكمال الخطيب تتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب! هؤلاء عملاء الشاباك، صمتوا طوال شهور الإبادة، وها هم اليوم يخرجون لنصرة رواية نتنياهو! قمة الوقاحة pic.twitter.com/QefmAKVw1b — أحمد𓂆 غزة (@ahmadGazapal) July 31, 2025

وتتزامن التظاهرات الإخوانية في تل أبيب، مع جهود مضنية تقودها الدولة المصرية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار عن القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إن الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي.

وأكد الشيخ، أن من يهاجم مصر والأردن يتجاهل دورهما في دعم القضية الفلسطينية ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير الشعب الفلسطيني.

وتأتي تصريحات الشيخ، عقب خطاب تلفزيوني ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، تساءل فيه عن دور مصر في ظل "المجاعة بغزة".

وخلال كلمته، خاطب الحية المصريين بمختلف مكوناتهم، من القيادة والجيش إلى الأزهر والكنائس والعشائر، متسائلًا: "أيموت أهل غزة جوعًا وهم على مقربة من حدودكم؟"، داعياً الشعب المصري إلى موقف واضح، ومؤكداً أن غزة لن تقبل استمرار إغلاق معبر رفح أمام احتياجاتها الأساسية.