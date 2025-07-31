كاتس: وضعنا خرائط لدعم الاستيطان بالضفة وفرض السيادة الإسرائيلية

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مشترك مع وزير القضاء ياريف ليفين، الخميس، إن إسرائيل تعمل منذ سنوات من أجل إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وشدد الوزيران الإسرائيليان على ضرورة عدم تفويت الفرصة المتاحة الآن لإحلال السيادة على الضفة الغربية، موضحين أنه تم وضع خرائط واتخاذ قرارات لدعم الاستيطان بالضفة تمهيدا لفرض السيادة.

وقبل أسبوع، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء، إن الكنيست صادق على مشروع قانون يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 عضوا.

وعبّر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، عن تأييده للقرار الذي وصفه بـ"التاريخي"، قائلا: "أؤيد القرار التاريخي الذي سيُطرح غدًا على الكنيست، والمؤيد للسيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، أرض أجدادنا. حان وقت السيادة".

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب أن تعود إسرائيل للاستيطان في غزة، مؤكدا أنه لديها فرصة تاريخية لتحقيق ذلك.

وأشار سموتريتش، إلى أن إسرائيل لديها دعم كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل غزة إلى منطقة مزدهرة تابعة لإسرائيل، زاعما أن هناك مخطط يتيح لأهالي غزة بناء حياتهم من جديد لكن في دول أخرى مستعدة لاستقبالهم.

وأوضح سموتريتش، أن رحيل أهالي غزة ممكن و"يجب أن نحتل القطاع ليصبح جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وفي سياق منفصل، أضاف سموتريتش: "النظام السوري يلبس البدلات لكنهم نفس الأصوليين الذين يمثلون خطرا على حدودنا الجنوبية".