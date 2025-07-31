مصر تعزي جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الفيضانات

كتبت- أسماء البتاكوشي؛

تعرب جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في الصين، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، على تضامنها الكامل مع الصين في هذا الظرف الأليم.

وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.