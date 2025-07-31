فرنسا: نظام عمل مؤسسة "غزة الإنسانية" أدى إلى حمام دم

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، إن نظام عمل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من أمريكا وإسرائيل، لتوزيع المساعدات أدى إلى حمام دم.

وأكد بارو، أن الأوضاع عند مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية فضيحة ومخزية ويجب أن تتوقف.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 1000 فلسطيني استشهدوا عند مراكز توزيع المساعدات التابعة لغزة الإنسانية أو في الطرق المحددة للوصول إليها.

وأشارت وزارة الداخلية بغزة، إلى أن دخول شاحنات مساعدات قليلة تحت رعاية الاحتلال وسيطرة اللصوص لا يغير من واقع المجاعة بغزة.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن استهداف الاحتلال لشباب العائلات والعشائر في مبادرات تأمين المساعدات أحبط الجهود المحلية، مشددة على أن رعاية الاحتلال للبلطجية تدفع عشرات الآلاف للخطر وتؤدي لتلف المساعدات وسط مجازر قرب مسارات دخولها.

وكشفت الداخلية بغزة، أن ادعاء توزيع الغذاء عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" وهم وخداع للرأي العام في حين يقتل المئات خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم، محذرة من خطورة الإسقاط الجوي للمساعدات وإثارة الفوضى بين النازحين.